ريما فقيه بزي سمكة القرش في أحدث ظهور لها بعد الولادة.. صورة

حرصت ريما فقيه، ملكة جمال أمريكا ذات الأصول اللبنانية، على الاحتفال برفقة عائلتها بعيد الهالوين أو عيد الرعب، وذلك رغم إنجابها لطفلتها الثالثة منذ أيام.



ونشرت ريما فقيه، صورة لها برفقة زوجها المنتج العالمي وسيم صليبي وأبنائها الثلاثة وجميعهم يرتدون زي القرش احتفالًا بالهالوين.



وكانت ملكة جمال أمريكا السابقة، قد وضعت مولودتها أميرة قبل أيام بأحد المستشفيات الخاصة بأمريكا، حيث تعيش برفقة زوجها، وأطلقت عليها اسم أميرة.



يُذكر أن ريما فقيه احتفلت بزفافها على وسيم صليبي مايو 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ريما» 26 يناير 2017، في الوقت الذي أنجبت فيه ريما مولودهما الثاني «جوزيف» مارس 2018.



وكانت ريما فقيه، قد قامت بتنظيم مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2018، والتي شارك فيها عدد كبير من الفتيات وحصدت اللقب لهذا العام مايا رعد، والتي لم تحقق في مستوى في مسابقة ملكة جمال العالم والتي شاركت فيها بعد أشهر قليلة من فوزها بلقب ملكة جمال لبنان.



