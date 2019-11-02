السبت 02 نوفمبر 2019 الموافق 05 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الصحة

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:43 م
جريدة الدستور
طباعة
بناء شخصية الطفل، تبدأ منذ نعومة أظافره، وينعكس أسلوب تعامل والديه معه بشكل إيجابي أو سلبي على صحته العقلية والنفسية.

وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب تجنب قولها لطفلك، حفاظًا على سلامة صحته العقلية، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

1- هذه ليست مشكلة كبيرة
لا تحاول أن تقلل من مخاوف أطفالك تجاه أي مشكلة يواجهها، حتى لو كانت بسيطة في نظرك، بل احرص على أن تظهر له اهتمامك ووقوفك إلى جانبه، واحرص على تعليمه المهارات التي تساعده على تجاوز هذه المشاكل.

2- توقف عن البكاء
لا حرج في البكاء، سواء كان ذلك للطفل الصغير أو الشخص الكبير، فهو طريقة صحية للتعبير عن المشاعر، وبالطبع إذا تسبب طفلك ببعض الفوضى في مكان ما، فحاول أن تعالج المسألة، واشرح لطفلك أن ما يفعله ليس مناسبًا، وتأكد فقط من تصحيح سلوك طفلك، دون أن تكبح مشاعره.

3- أنت أذكى طفل في المدرسة
الثناء المبالغ فيه يمكن أن يكون ضارًا، ويجعل الطفل يتراخى في العمل والاجتهاد، لذلك عليك التركيز على الجهد والعمل وليس الإنجاز، وأكد لطفلك على أنك درست وعملت لفترة طويلة حتى وصلت إلى ما أنت عليه.

4- كل شيء سيكون على ما يرام
من الطبيعي أن تطمئن أطفالك إلى أن كل شيء سيكون على ما يرام دائمًا، لكن في بعض الأحيان، الأمور ليست كذلك، ولا يمكنك منع أطفالك من مواجهة المصاعب أو حتى المآسي، وبدلًا من إخبارهم أن شيئًا سيئًا لن يحدث، علمهم أن يكونوا أقوياء بما يكفي للتعامل مع أي مصاعب وتحديات يواجهوها في حياتهم.

5- عليك أن تهدأ
يبدأ الأطفال بالبكاء وإثارة الفوضى عندما تسيطر عليهم مشاعر سلبية، وبدلًا من محاولة إجبارهم على الهدوء، يجب أن تحاول منحهم المهارات التي تساعدهم على الشعور بالهدوء والسكينة، وتعريف الأطفال ما يجب عليهم القيام به، عندما لا تكون موجودًا لمساعدتهم على ضبط وتنظيم مشاعرهم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد خالد يوسف بتهمة النصب على رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور

منذ ساعة و نصف

الباز: "ضحية قطار طنطا" دفع حياته ثمنا لإصلاح منظومة السكة الحديد

منذ حوالي 12 ساعة

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

منذ حوالي 6 ساعات

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

"المالية" تعلن عن وظائف حكومية شاغرة

الباز: "ضحية قطار طنطا" دفع حياته ثمنا لإصلاح منظومة السكة الحديد

أيام زمان

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

الرئيس نيوز

وزير التنمية المحلية: تكليف من "الوزراء" لبحث معوقات الاستثمار فى المحافظات

4 قرارات حازمة من "الكهرباء" لحل مشكلة أخطاء الفواتير.. تعرف عليها

روسيا: نناقش الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية

نائب يتقدم بطلب إحاطة لإلزام الحكومة بتعيين 5%؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعات

تشييع مدمنة للشاى في تابوت على شكل صندوق شاي

كريم عبدالجواد بعد الفوز: حققت حلم الطفولة

نور الشربينى: خضت النهائى وأنا مصابة والتتويج بلقب العالم أمام الأهرامات مختلف

صورة صدفة تكشف إصابة امرأة بمرض خطير

كشكول

وزير التعليم يوضح لـ"كشكول" تصريحاته بشأن انضمام المهندسين لداعش

البحر الأحمر الأزهرية تستعد للدفع بملفات الحصول على الجودة لمجموعة معاهد جديدة

جامعة قناة السويس تدرب الطلاب المكفوفين على تشكيل الخزف

"طب بشرى سوهاج" تناقش الجديد فى أمراض القلب المزمنة

إسلام سياسي

إخوان سوريا يستفزون أعضاء الجماعة بصالون سياسي في تركيا

مرصد الأزهر: "القاعدة" يسعى لتوسيع نفوذه وتنفيذ عمليات نوعية

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا

منظمة خريجى الأزهر تدين التفجير الإرهابى فى أفغانستان


زيت وسكر

ما هو تحليل tsh؟.. هنا الإجابة

قبل انطلاقه.. ما لا تعرفه عن مؤتمر التطوير العقارى الرابع

كيف ستواجه “الصحة” ازمات الكهرباء بالمستشفيات؟

4 قرارات حازمة من  “الكهرباء” لحل مشكلة أخطاء الفواتير

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

الكلب

اتحاد الكتاب ينعى فوزية مهران

ثمة حنين لم يزل يتثاءب

رشا الأحمدية توقع عقد روايتها "عين الحلوة" مع دار النخبة

صفحتنا ع الفيس بوك