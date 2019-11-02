من المنزلة للإسماعيلية.. 3 وقائع تدق ناقوس الخطر.. والباز: ما هذا الغل؟

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، 3 وقائع حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، تدق ناقوس الخطر، وتطرح سؤالًا أخلاقيًا اجتماعيًا عما حدث في المجتمع.



الواقعة الأولى من المنزلة، حيث أطلق عامل طلقات خرطوش، وظهر آخر بسنجة، (عمرهما لا يتجاوز 17 سنة)، انهال بها على شخص كان يجلس داخل المقهى، وذلك بسبب مشاحنات بينهم على الطريق.



الواقعة الثانية في الإسماعيلية، حيث قام 5 شباب ووالدة أحدهم، بالاعتداء على شاب بعد أن طلب منهم ألا يتعاطوا المخدرات في الشارع، فتشاجروا معه وقتلوه.



الواقعة الثالثة في طنطا، حيث تبجحت طالبة في وجه أستاذ جامعي، وهددته أمام الطلبة، قائلة: "هوريلك".



وعقب الباز: "المسألة خطيرة، ففي المنزلة والإسماعيلية، شباب عشوائيين بشلة وبقلة وبذرة، وشايلين سلاح، ويجب أن نعرف إيه حالة الغل دي؟ عشان واحد بيقول لهم عيب يقتلوه؟ أما في الجامعة الناس تركوا الجرم الأساسي ويتحدثوا عن التوابع".



وأردف الباز: "المجتمع انهار وتلاشى لما الصغيرين عملوا كبار".

