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توك شو

أول تعليق من عميد "حقوق طنطا" وحقيقة "الإيحاءات الجنسية" لطالبة (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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روى الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، تفاصيل واقعة المشادة مع طالبة من كلية التجارة أثناء محاضرته يوم الأربعاء الماضي.

وقال عميد كلية الحقوق، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "طلبت منها الكارنيه، فقالت لي إزاي بتطلعني والله لأوريك، وكلمت باباها في التليفون يا بابا لازم توريه يا بابا، قلت لها مش هكلم باباكي ورميت التليفون على الأرض".

وأضاف: "قالت لي تاني والله لأوريك، قلت لها مينفعش توريني قدام الطلبة، لما تطلعي ابقي وريني، والتليفون رميته مجرالوش أي حاجة".

ولفت إلى أنه بعد هذه الواقعة، بدقائق قام طالب بتدخين سيجارة، وعندما طلب منه إطفاءها، رد الطالب: "بدخن وهدخن 10 سجاير"، وأردف العميد: "وقال ألفاظ خارجة جدًا لا تتناسب مع القدس الجامعي، وبعدما أدرت ظهري بصق عليّ".

وعقب: "الحرم الجامعي له قدسيته، أنا أدرس من قبل ما تتولد، تهددني؟ وتقول تحرش جنسي؟ هذا إهدار لكل القيم الجامعية، وقانون تنظيم الجامعات يلزم بحفظ التهذيب في القاعات، وأنا لم أقصد إلا ردًا على تهديدها، لم أكلمها ولم أتحدث معها بعد المحاضرة".

وأوضح أنه طلب تفريغ الكاميرات، ووالد الطالبة اعتذر له، بأن ابنته تعاني من ظروف وكانت عند طبيب، وختم: "نحن لا نفتري على أحد".
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مصدر: فيديو "عميد كلية حقوق طنطا" مجتزأ

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