"90 دقيقة" يدشن مبادرة لتصوير إيجابيات وسلبيات الشارع المصري لعرضها على الهواء

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المصريين باتخاذ المغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد "عاشق مصر"، قدوة ومثل ونموذج يحتذى به، في الترويج للدولة المصرية.

ودشن الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مبادرة لتصوير كل المشاهد الإيجابية والسلبية في الشارع المصري، وإرساله لبرنامج "90 دقيقة" عبر صفحة البرنامج، لمناقشتها وعرضها على الهواء.

وأضاف أن تحويل مصر دولة مدنية حديثة محترمة هي مسؤولية المجتمع بأكمله شعب وحكومة، لافتا إلى أن إظهار الإيجابيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفضل بكثير من أن يستفرد أعداء الدولة بالسوشيال ميديا لنشر السلبيات.