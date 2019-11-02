شاهد.. النعاس يغلب نيرمين الفقي ورانيا محمود ياسين في كواليس "نصيبي وقسمتك"

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها برفقة الفنانة نيرمين الفقي، من كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك".



وعلقت رانيا ياسين، على الصورة قائلة: "ده شكلي أنا ونرمين بعد 18 ساعة شغل متواصل من امبارح بليل لحد من شوية".



وتشارك نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، في جزء "الحكاية"، من المسلسل ويشارك في بطولته محمد عادل، وأميرة الشريف ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.



وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "براد شاي" بطولة هبة مجدي وهاني عادل، و"اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادي يا زبادي" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وحكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبري وميرنا نور، وكذلك حكاية "ما تيجي يا مليجي"، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، ودينا عبدالعزيز.

