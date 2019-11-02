السبت 02 نوفمبر 2019 الموافق 05 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

حوادث

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:26 م
جمال عيد
جمال عيد
حسام محفوظ
طباعة
تقدم المحامي باسم بخيت رئيس الحملة المصرية الوطنية لمكافحة الإرهاب، ببلاغ للنائب العام ضد جمال عيد، لادعائه عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سرقة سيارته.

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم ٤٣٩٨٠ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام والمرفق فيه فيديو لجمال عيد تضمن مداخلته الهاتفية لبرنامج "بتوقيت مصر" على التليفزيون العربي المعروف بعدائه للدولة، أنه ادعى كذبًا على حسابه الشخصي "فيس بوك" دون أن ينظر إلى أي إجراء قانوني بشأن الواقعة واكتفي فقط بالتصريح بذلك لوسائل إعلام معادية لمصر.

وأضاف البلاغ في الوقت الذي يقدم فيه رجال الداخلية أرواحهم للدفاع عن الوطن والمواطن ونشر الأمن والأمان وبدلًا من أن يقوم بتقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الأبطال الذين يسطرون أروع البطولات في التضحية والفداء ويقدمون التضحيات في سبيل تحقيق الأمن بالبلاد، فقد قدم المبلغ ضده بإهانة وزارة الداخلية ونشر أخبارًا كاذبة والتشهير بأحد أهم الأجهزة الأمنية بالدولة، مستخدمًا عبارات كاذبة يسعى من خلالها لإثارة الفوضى والبلبلة وتأليب الرأي العام الداخلي ضد مصر وتشويه مؤسسات الدولة.

كما تضمن البلاغ أن المبلغ ضده لم يكف لسانه عن تلك الأكاذيب التي أطلقها ضد الدولة. فالقضاء أيضًا لم يسلم من لسان تصريحاته المشبوهة التي أطلقها كذبًا في محاولات للتطاول على رجاله بغرض تشويه صورة الدولة في الداخل والخارج وكأنه لم ير أن القضاء المصري هو الوحيد علي مستوى العالم الذي يحقق العدل ويحافظ على الحقوق والحريات.

وطالب البلاغ باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المبلغ ضده، والأمر بضبطه وإحضاره وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة مع وضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة "تمرد ضد قانون الأسرة" للمحاكمة

بلاغ يتهم جمال عيد بتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج

بلاغ يتهم "جمال عيد" بإهانة القضاء

بلاغ يتهم قناة BBC العربية بإهانة المصريين ونشر أخبار كاذبة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد دكتور جامعة طنطا

منذ يومين

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

منذ يوم

تفاصيل جديدة فى مشادة طالبة وعميد "حقوق طنطا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

النائب العام يحيل "كمسرى قطار طنطا" للجنايات

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية (صور)

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

"المالية" تعلن عن وظائف حكومية شاغرة

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

أيام زمان

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

أصل وفوائد الجبنة موتزاريلا

الأطباء يخفقون في مناقشة تكاليف الاختبارات الجينية للسرطان

أعراض ومشاكل النوم مع سن اليأس

الرئيس نيوز

باحث سياسي: تظاهرات الجمعة الـ"37" بمثابة تأميم احتفالات ثورة نوفمبر بالجزائر

الكشف عن مواعيد عروض الأفلام في "بانوراما الفيلم الأوروبي"

غدا.. "عاشور" يترأس هيئة الدفاع عن محامي بلقاس

تركيا: سنعيد الدواعش فى الشمال السورى إلى بلادهم الأوربية

منوعات

دراسة: النوم العميق ينظف دماغك ويحميك من "ألزهايمر"

وفاة المتسابق الإندونيسي موناندار إثر حادث بحلبة سيبانج

"تيك توك".. تطبيق الـ 500 مليون مستخدم ينمو سريعًا رغم الجدل

أحمر وأبيض وأسود.. زي المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا

كشكول

بالصور.. جولة لطلاب القاهرة داخل الحماية المدنية

عميد "دراسات الزقازيق" يتناول الغذاء مع الطالبات فى المدينة

إنطلاق البوابة الإلكترونية لتعليم الوادى الجديد

بدء التسجيل لدورة أكاديمية ناصر العسكرية لمعلمي الجيزة

إسلام سياسي

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا

منظمة خريجى الأزهر تدين التفجير الإرهابى فى أفغانستان

جنرال عسكري عراقي يروي شهادته حول تنظيم داعش الإرهابي

"مختار نوح" يفضح ولاء الإخوان السابق لمبارك في مقال جديد


زيت وسكر

أسعار الفاكهة في ختام تعاملات اليوم

250 ألف جنيه.. حصيلة مخالفات سرقة الكهرباء

تحكم في لغة جسدك من خلال 9 خطوات .. تعرف عليها!

جرام الذهب يسجل 677 جنيهًا بختام السبت

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
بسنت حسن
صانعو القبح
المزيد

الثقافة

29 نوفمبر.. عرض "واحد صاحبي ماتعرفوش" على المسرح الكاثوليكي

فن كتابة القصة ولقاءات أدبية بـ"ثقافة أسيوط"

"ثقافة المنوفية" تناقش التغذية الصحيحة لذوى القدرات الخاصة

بالصور.. انطلاق معرض"حيفا بوك ستور"

صفحتنا ع الفيس بوك