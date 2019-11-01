شاهد.. قُبلة من هوجان لعمرو أديب بعد هذا الوعد

عبر أسطورة مصارعة المحترفين هولك هوجان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن رغبته الشديدة في زيارة مصر.



وقال هوجان،:"لم يسبق لي الذهاب إلى مصر، ربما ستأخذني أنت لمصر لقضاء عطلة كبيرة، وتأخذني في جولة في جميع أنحاء بلدكم وتتحمل أنت التكاليف".



وأجابه أديب:"سأصطحبك في طائرة خاصة، وأريك الأهرامات، وكل مكان"، ما دفع هوجان لطبع قبلة على وجنة أديب".

