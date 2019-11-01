توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: كرهتوني في نفسي والدنيا

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على الهواء بعد حديثه عن تشكيل إسرائيل لحكومة ائتلافية، لتقوم بشن حروب خاطفة على نقاط محددة، من شمال شرق الوطن العربي.



وقال عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "كرهتوني في نفسي وبيتي وكرهتوني في الدنيا، لازم أزعق عشان تسمعوني؟ هو إحنا إعلام الشتامين؟ إحنا إعلام معلومات".



وعلق عكاشة، على ذهاب كوشنر زوج ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إسرائيل كمبعوث من الرئيس الأمريكي ليعمل على تقريب النظر بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس على تشكيل حكومة إسرائيلية، قائلًا: "سبق وقلت لكم احتمال كبير تشكيل حكومة ائتلافية، وستكون حكومة حرب، حيث تقوم إسرائيل بشن حروب خاطفة على نقاط محددة، من شمال شرق الوطن العربي".



وأردف: "كوشنر مندوب العائلات الأربع الكبرى عند ترامب، وأرسله ليوفق الأوضاع في إسرائيل لتنفيذ خطتها".