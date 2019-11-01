كيف ساهمت "الجزيرة" في دعم المتطرفين منذ نشأتها؟

قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، إن قناة الجزيرة تعتبر مقر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، وبوق النظام القطري الداعم للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، لهذا كانت تروج لما يسمى بالربيع العربي، الذي يدعو إلى تمكين التطرف الإسلامي من الحكم في الأوطان العربية.



وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أما الآن توجد ثورة شعبية ضد التطرف الإسلامي، ثورة عربية ضد الفساد والطائفية والتطرف الديني والإسلام السياسي المتطرف في العراق ولبنان، لكن قناة الجزيرة لا تغطي ولا تأتي بصوت هؤلاء، لكن إذا كان في مصر أو السعودية أو الإمارات ستجدهم يسلطون كل الأضواء عليهم".



وتابع: "الجزيرة لا يوجد فيها صحفيون أو إعلاميون فقط، إنما إرهابيون تعلموا مهنة الصحافة، فالمسئولون عن الملف اليمني، هم المسئولون عن الإعلام الإلكتروني لتنظيم القاعدة، والمسئولون عن الملفات في مصر مطلوبون للعدالة في مصر لارتكابهم جرائم، هؤلاء مجرمون هربوا من العدالة في بلدانهم، والجزيرة تحولت إلى مقر استخباراتي للإرهابيين، يجب محاكمتهم كإرهابيين وليسوا كصحفيين".