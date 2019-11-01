"الإنتاج الحربي" تكشف متى تطرح السيارات الكهربائية في السوق

أكد اللواء مهندس محمد شيرين، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الإنتاج الحربي، أنه لم يتحدد حتى الآن أسعار السيارات الكهربائية، وأنها لم تطرح بعد للبيع.



وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه تم التعاقد على استيراد 50 أتوبيسا تعمل بالكهرباء، وتم استلام أول أتوبيسين، واستلام الباقي خلال شهر يناير 2020.



وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتصنيع 2000 أتوبيس، على مدار 4 سنين، وحتى الآن تم الاتفاق على 45% تصنيع محلي من مكونات الأتوبيس، لافتًا إلى أنه يتم تصنيع السيارات بالاتفاق مع شركة صينية، والتفاوض في المرحلة الأخبرة لإنتاج السيارات، سواء ملاكي أو أجرة، خلال العام المقبل.



وأردف: "يهمنا صنع السيارة بنسبة 100%، لكن الشركة يهمها تبيع السيارة ولا تنقل التكنولوجيا، وما زال التفاوض مستمرا".



وعن السيارات "إي موشن"، أكد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الإنتاج الحربي، أنهم عندما يبدأون في تصنيعها سيعلنون للجمهور إمكانية الحجز والسعر"، موضحًا أن السيارات الصغيرة تسير في التجمعات وسرعتها تصل لـ60 كيلو، ولا تخرج للطرق السريعة.



وأشار إلى أنه سيتم تزويد محطات البنزين بشواحن كهرباء للسيارات، وتم بالفعل تزويد 100 محطة بالشاحن الكهربائي.