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توك شو

أسسها إسرائيليان.. من وراء قناة "الجزيرة" القطرية؟

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:46 م
الجزيرة
الجزيرة
أحلام عبدالرحمن
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في الذكرى الـ23 على تأسيس قناة الجزيرة، بدأ الإعلامي همام مجاهد برنامجه "الآن" على قناة إكسترا نيوز، بمقدمة نارية عن القناة القطرية.

وقال همام: "يقولون في الأمثلة إذا كذبت العنزة فإن قرنيها لا يكذبان، ولأن المنحطين في حاجة دومًا إلى الكذب، لأنه أحد شروط بقائهم، حافظت الجزيرة على مدار 23 عامًا، منذ تأسيسها في الأول من نوفمبر عام 1996، في ظل سياسة الكذب الذي انتهجته منذ نشأتها، والذي كان بداية لنشر الشر في المنطقة بعد أن استطاعت بث الفتن والشقاق لتستحق بحق تسمية منبر الفتنة والأكاذيب".

وأضاف: "ولأن في مستنقع الأكاذيب لا تسبح سوى الأسماك الميتة، فإن العديد من الإعلاميين أغرتهم الأموال الحرام، لينضموا للقناة القطرية التي اتضح مخططها الشيطاني، الحقيقة لا أعرف متى ظهرت الفبركة، لكن أغلب الظن أنها ظهرت بظهور الجزيرة، والتي كان وراء تأسيسها أخوان فرنسيان يحملان الجنسية الإسرائيلية هما ديفيد وجان بريدمان".
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