سر رشاقة بيلا حديد

تحلم الفتيات بجسم رشيق ومتناسق مثل الفنانات، لكن يجهلن الخطوات الصحيحة التي تعطي هذه النتيجة، لذا نوضح لك سر رشاقة النجمة وعارضة الأزياء بيلا حديد.



تعرف بيلا بأنها تعاني من مرض السكر المنخفص مما يجعل شهيتها مفتوحة بعض الشيء.



وجبة الإفطار

تُفضل أن تكون بيضًا مقليًا مع خبز.



وجبة الغداء

تتناول السلمون أو الدجاج المشوي مع كثير من الخضروات والسلطة، وعقب الغداء تتناول العصير الطازج.



وجبة العشاء

تحتوي على نبات يُسمى"كيل"، وهو أحد النباتات الخضراء تستخدم منه الأوراق حيث تؤكل فى السلاطة أو تستخدم كعصير أو تؤكل طازجة.



وتنصح بيلا العديد بأن يتم تناول كل ما نريده ولكن الفارق في الكميات فلا بد أن تكون صغيرة حتى لا نزيد في الوزن ويتم تراكم الدهون في البطن، لذا من الضرورى تمارين البطن يوميًا.

