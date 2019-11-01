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حوادث

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب دراجة نارية بالشرقية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:21 ص
جريدة الدستور
رباب حرش
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تسببت السرعة الجنونية التي يقود بها بعض الشباب، الدراجات البخارية، في مصرع "أحمد.ك.ا" 17 عاما، والمقيم بعزبة الأحراز التابعة لهربيط بمركز أبو كبير بالشرقية، وإصابة اثنين آخرين كانا يستقلان معه نفس الدراجة.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد وليد عبد العظيم مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بمصرع "أحمد" وإصابة زملائه بسبب السرعة الجنونية ولهوهم بالدراجة البخارية على طريق هربيط مما تسبب في انقلابها.

وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي أبو كبير العام ونقل المصابين لمستشفى الأحرار بالزقازيق في حالة خطرة، تم إخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، واستعلمت عن حالة المصابين الآخرين لسماع أقوالهما.
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