الإنتربول السعودى يحذر من منصات استثمار مشبوهة

أصدر الإنتربول السعودي، الخميس، تحذيرا من التعامل مع منصات الاستثمار والتداول عبر اسم نطاق أو عنوان إنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي لأن بعضا منها يكون وهمي وذو أهداف مشبوهة.



وأوضح الإنتربول السعودي في بيان مساء أمس أنه بناءً على ما ورد من المنظمة الدولية للإنتربول من قيام بعض الشركات الوهمية وغير المرخصة بالترويج رقميًا لمنصات الاستثمار والتداول تم تصميمها بحيث تعطي انطباعًا بأنها مشروعة ومهنية، وذلك وفق صحيفة "الرياض" السعودية.



وأكد البيان أن من وصفهم بالمجرمين يلجأون إلى استخدام التسويق عبر الرسائل النصية (SMS) أو عبر مكالمات الهاتف لإيقاع الضحايا عن طريق دفعهم إلى فتح حسابات لديهم، حيث تتيح تلك المواقع الإلكترونية للضحايا إمكانية فتح حسابات وإيداع الأموال بشكل مباشر عن طريق بطاقات الدفع أو التحويلات الإلكترونية.



وأضاف البيان: "ما أن يتم فتح الحساب حتى يتصل بهم المحتالون عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني مدعين بأنهم وسطاء رسميون، وعادة ما يتلقى الضحية على صفحة حسابه الإلكتروني أنه حصل على أرباح سريعة في الغالب تكون غير حقيقية إذ يتم التلاعب بالموقع الإلكتروني لتبدو وكأنها قد جُنيت فعلًا".