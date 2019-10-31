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رئيس المصريين: السيسي يسخر جهود الدولة لتعود الصناعة لمجدها

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:59 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وأكد أبو العطا، في بيان مساء اليوم الخميس، أن هذا المشروع أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الدولة استطاعت فتح عدة مصانع في العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.

وأشار رئيس الحزب، إلى أن كلمة الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، رسالة واضحة للأعداء والمشككين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا في رسائله للمصريين حينما قال "لا تهتزوا أبدًا"، وأن الشعب المصري لديه وعي كاف، وللإعلام أيضا دور كبير جدا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي على قدر كبير من الوعي المطلوب لدولة بحجم مصر ويستحق منا كل التقدير والاحترام.

ودعا رئيس الحزب، المصريين للتوقف عند كلمة الرئيس حينما قال "هناك حرب إعلامية وحرب شائعات وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي التي تتشكل يوم بعد يوم لدى المصريين"، لافتا إلى حروب الجيل الرابع والخامس على مصر تزداد من خلال الشائعات.

وأكد أن الرئيس السيسي يسخر كل جهود وإمكانيات الدولة لكي تعود الصناعة المصرية إلى سابق مجدها، واستعادة بريقها من جديد، مشيرا إلى أن مصنع الغازات الطبية هو ثالث مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، في مجال إنتاج الغازات الطبية والطبيعية، ويعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية وأهمها الأكسجين الطبيعي الذي يحتاجه المستشفيات.
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