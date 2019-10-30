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فن

موعد عرض مسلسل حواديت الشانزليزيه على on tv

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:55 م
جريدة الدستور
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تقدم قناة اون تي في on tv عرض مسلسل حواديت الشانزليزيه، عقب انتهاء فريق العمل اليوم من تصوير آخر مشاهده، في مدينة الإنتاج الإعلامي، استعدادا لعرض على القناة السابقة وعدة قنوات أخرى.

ويهتم الكثير من متابعي الدراما المصرية، بالبحث عن موعد مشاهدة مسلسل حواديت الشانزليزيه للحقة الأولى، والتي تم الكشف عنها بأنها ستكون في فصل الشتاء الحالي، بدءًا من 10 نوفمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل حواديت الشانزليزية
المسلسل يتناول الفترة ما بين عام 1948 حتى بداية الستينات، ويدور في قصص متشابكة وفرعية ومن المقرر أن يبدأ عرضه خلال شهر أكتوبر القادم".

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.
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