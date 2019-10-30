بطل أمريكي.. "ترامب" يكرم كلب شارك في اغتيال "البغدادي"

كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، الكلب الذي شارك في عملية قتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي يوم الأحد الماضي ضمن عملية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا.



ونشر "ترامب" مساء اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة من مكتبه في البيت الأبيض يقلد فيها الكلب وسام تقديرا لدوره في قتل البغدادي وعلق عليها قائلا "بطل أمريكي" وذلك في إشارة للكلب.



ونشر ترامب الاثنين الماضي صورة الكلب الذي شارك في عملية قتل البغدادي وقال إنه تم رفع السرية عن صورة "الكلب" فقط لكن لم يتم رفع السرية عن اسمه؛ حيث شارك في مهمة قتل البغدادي.



ورفض رئيس أركان الجيش الأمريكي الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي بالبنتاجون الكشف عن هوية أو أية معلومات عن الكلب الذي شارك في عملية قتل البغدادي، معتبرا أن الأمر ما زال سريا.