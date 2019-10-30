أيمن بهجت قمر يعلق على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

علق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، على الصلح الذي تم مؤخرًا بين كابتن محمود الخطيب، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مؤكدًا أنه طلب من الجماهير عدم التدخل في الأزمة.



وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أنا واحد اتشتم من بعض الجماهير بسبب خلاف المستشار تركي الشيخ مع الكابتن محمود الخطيب ودفعت التمن من أعصابي ومن وقتي وكان الاتهام إني بساند المستشار لأنه صديق أنا كان رأيي أننا مانتدخلش بين اتنين أصدقاء وطلع كلامي صح يا ريت كل واحد يفكر قبل ما يتسرع والكبير كبير".



وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد نشر مجموعة من التغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، كشف فيها عن مبادرته للصلح مع الخطيب، وهو الأمر الذي رحب به الخطيب في بيان نشره النادي الأهلي.