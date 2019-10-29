أستاذ طب نفسي: الشابان قفزا من القطار لأنهما يعانيان من خلل

علق الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، على حادث قفز شابين من القطار، بعدما طالبهما الكمسري إما أن يدفعا ثمن التذكرة والغرامة، أو يقفزا من القطار.



قال أستاذ الطب النفسي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الغرابة في موقف الشابين، مردفًا: "محصل تصرف بشكل ارتجالي وقال يا تدفع الفلوس يا تنزل من القطر، بتنزل ليه؟".



وأضاف: "سوء تقدير وسوء تصرف، لكن يبدو أنهم أحسوا بقسوة الحياة، وكأنه خارج القطار أرحم من داخله، مثل أطفال الشوارع، الذين يرون الشارع أرحم من البيت الذي يعذب فيه، فالتصرف يشي بخلل عند الشابين".



