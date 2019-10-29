"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

علاقة حب من نوع خاص يعيشها الثنائي نقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وهذا ما يظهران من خلاله دائمًا خلال المحافل الفنية أو المناسبات الخاصة.



أخر تلك المناسبات كان عيد ميلاد أشرف زكى، الذى احتفلت به روجينا قبل موعده ب60 يومًا من خلال نشر صورة تجمعهم سويًا على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وكتبت عليها «إنت في لحظات عمرى»



يذكر أن أشرف زكي من مواليد 29 ديسمبر1960.