طارق جميل سعيد: لم أحب حياة المشاهير ولا أخالطهم

قال المحامي طارق جميل سعيد، إنه لم تعجبه حياة المشاهير والأضواء، ولا يفضل الاقتراب منهم كثيرا ويقتصر تعامله معهم على مجرد العمل والقضايا.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه يحاول دائما التشبه بوالده، ولم يفكر يوما في التمرد عليه، ويتمنى دائما أن يكون جزءا منه.

وواصل أن حماه الفنان حسين فهمي رجل مثقف للغاية وعندما يدلي برأيه في أي قضية تجد أنه رأي حكيم، لافتا إلى أنه يحب حماه قبل أن يتزوج ابنته منة.