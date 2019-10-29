بسمة ضيفة "أسرار النجوم".. الجمعة

تحل الفنانة بسمة، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، وذلك يوم الجمعة المقبل.



وقالت إنجي علي، في إعلانها عن الحلقة عبر صفحتها بـ"إنستجرام": "ضيفتي هي فنانة مثقفة.. وقارئة جيدة لما بين السطور.. تجيد فن الاختيار.. اختيار أدوارها واختيار أدواتها... لأنها تسعى دائما للاختلاف والتميز".



وأضافت: "هي تجيد لعبة الاختفاء والعودة بقوة صادمة.. وكأن الاختفاء يضيف إلى موهبتها المزيد من النضج والثقل.. ضيفتي ظهورها له نكهة خاصة جدا ومختلفة... لأنها الجميلة المتميزة دائما بسمة".



وكانت ضيفة الأسبوع الماضي الفنانة منى زكي، والتي كشفت العديد من أسرارها وكواليس حياتها الشخصية.

