توصي الارشادات الحكومية البريطانية البالغين بتناول الفاكهة والخضروات وكمية مناسبة من البروتين واختيار نوعية الخبز المناسب، كوصفة لنظام صحي ومتوازن يطيل العمر حتى سن التسعينيات.



وتقول الجمعية البريطانية للتغذية الوريدية والتغذية المعوية (BAPEN)، إن الإرشادات هذه تتجاهل أهم عامل عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي، وهو العمر، وأشار الدكتور تريفور سميث، من BAPEN، إلى إن النصيحة تفشل في إدراك المتطلبات الغذائية لشخص يبلغ من العمر 80 عاما، حيث تختلف تماما عن متطلبات من عمره 30 عاما.



ويقدم أخصائيو التغذية وخبراء الصحة معلومات حيوية حول ما يجب أن نأكله وفقا لعمرنا، كي تساعد على العيش لفترة أطول.



على الرغم من الاتجاه السائد لخفض استهلاك الكربوهيدرات، فإن هذا الإجراء ليس دائما خيارا صحيا. وفي أواخر فترة المراهقة وخلال الجامعة، تعد الكربوهيدرات - المكونة من السكريات والنشويات والألياف - مصدرا حيويا للطاقة.



وتقول أخصائية التغذية كاثرين كولينز: "يحتاج الدماغ إلى نحو 120 جراما من الكربوهيدرات يوميا،

وتعد منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي، مصادر حيوية للكالسيوم، وتحمي العظام من التلف.



ويجب على المراهقين أكل اللحوم الحمراء، لأنها مهمة لصحة الدماغ والدم والرئة والعضلات، حيث تعد اللحوم هذه أغنى مصدر للحديد المعدني الضروري لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

- 3665 سنة



ويتميز السيلينيوم الموجود في البيض والمكسرات والخبز، بفوائد صحية مفاجئة في متوسط العمر، ووجد بعض الدراسات أنه مرتبط أيضا بالمزاج"، وتشير دراسات أخرى إلى أن تناول كميات كبيرة منه، قد يكون وقائيا من سرطان البروستاتا.



وتوصي كولينز كبار السن بتناول ما لا يقل عن 20 جراما من البروتين، أي ما يعادل حجم صدر دجاج أو سمك السلمون، مرتين يوميا.