"فيسبوك" تقاضي شركة NSO الإسرائيلية لاختراقها "واتسآب"

أعلنت شركة "واتس آب" المملوكة لموقع فيسبوك، اليوم، مقاضاتها لشركة إسرائيلية تورطت في اختراق موقعها وتثبيت برامج تجسس عليه.



وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن "واتس آب" قاضت شركة "NSO Group" الإسرائيلية بسبب الهجوم الإلكتروني الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي.



وقالت "واتس آب" في بيان الشهر الماضي إنها عالجت الثغرة الأمنية الكبيرة التي عثرت عليها في التطبيق، وسمحت لقراصنة إلكترونيين بتثبيت برنامج تجسس على هواتف محمولة.



وقالت شركة فيسبوك، التي تملك "واتس آب" إن الهجوم استهدف عددا معينا من الأشخاص، وحثت مستخدمي التطبيق في أنحاء العالم على تحديث التطبيق للحصول على آخر نسخة منه.



واتهمت وقتها شركة إسرائيلية بتطوير برمجيات تجسس، ونقلت تلك البرمجيات إلى هواتف الأفراد عبر خاصية المكالمات في "واتس آب" وتسمح تلك البرمجيات بالتجسس على الشخص المستهدف، باستخدام سماعة وميكروفون هاتفه.