تركي آل الشيخ يكشف كواليس الصلح مع الخطيب

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الصلح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وأعرب آل الشيخ عن سعادته بالصلح مع "بيبو" لتعود الأمور إلى نصابها وفي عهدها السابق، خلال مداخلة هاتفية مع أبوالمعاطي زكي، كاشفا أن السبب الرئيسي في الصلح أخلاقه ودينه والواجب، قائلًا: "دا دينا ودا أخلاقنا".



وأضاف تركي آل الشيخ، أن السبب الثالث في عملية الصلح: "أنا شربت من نفس الكأس اللي شرب منه الخطيب فكيف أرضى له الإهانة والسب والتطاول والعرض".



وكشف آل الشيخ عن وسطاء تدخلوا منذ سنة ونصف السنة للصلح مع الخطيب، وما قام به اليوم قبل أن يكون حب فهو واجب.



وأعلن آل الشيخ، إتمام الصلح مع الخطيب، بعد زيارة مندوبه عبدالرحمن الحمود لبيبو فى منزله.