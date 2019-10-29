"ابن موت".. ضحية قطار الإسكندرية يرثي نفسه بموال قبل وفاته

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فيديو لضحية تذكرة قطار الإسكندرية، وهو يغني موالا يتحدث فيه عن التسامح، وأن الموت يأتي فجأة ونهاية كل واحد تكون قريبة.

وعلق الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، على الفيديو قائلا: "الله يرحمه كان ابن موت، باين عليه من نبرة صوته".

وأضاف الباز، في تعليقه على واقعة القطار: "لماذا يقسو الناس على بعضهم في مصر؟، لماذا لم يعد أحد قادر على استيعاب الآخرين؟".