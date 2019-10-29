العناية الإلهية تنقذ مئات المواطنين من الدهس أسفل عجلات قطار شبين القناطر

أكد غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، صحة واقعة تحرك قطار شبين القناطر وحده دون سائق لأكثر من 650 متر تقريبا.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنه تلقى معلومة من بعض الأهالي بأن قطارا تحرك من مدينة شبين القناطر، دون سائق، مشيرا إلى أنه اتصل بالنائب محمود بدر، للتأكد من الواقعة، وبعدها توجه إلى المحطة.

واستكمل أنه التقى بناظر المحطة، وأخبره أنه لم يكن متواجدا بالأمس، وزميله الآخر يتم التحقيق معه بسبب واقعة تحرك القطار من المحطة دون سائق.

وأشار إلى أن القطار تم إيقافه قبل أن يصل لمزلقان الصوالحة، وهو مزلقان متكدس بالمواطنين، بـ50 مترا فقط، لافتا إلى أن المزلقان يبعد عن القطار مسافة 700 متر.

واستكمل أن الله قدر ألا تحدث كارثة، وجرى السائقين وراء القطار، حتى لحقوا به وقاموا بإيقافه.