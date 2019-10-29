أستاذ علم اجتماع: المرأة المصرية تحلل الحرام من "أجل بريستيجها"

قالت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المرأة المصرية تعاني من ازدواجية غير طبيعية عندما يتعلق الأمر بالزواج الثاني.



وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرأة المصرية تقبل أن يكون لزوجها علاقات مع أخريات، لكن لا تقبل أن يتزوج بهن.



وأردفت: "بتحلل الحرام عشان بريستيجها، تقول الفلوس لبنتي والبريستيج ليا".



وتابعت: "المرأة المصرية قوية، بخلاف السعودية تقبل بالتعدد، وما يهمنا هو ألا تحرض الزوجة الأولاد على والدهم، ولا تقلل منه، وتشوه صورته".

