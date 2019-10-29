الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 الموافق 01 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: اجتماع السيسي بكبار المسئولين اهتم بمكافحة الفساد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:15 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى بعدد من كبار المسئولين في الدولة متمثلين في رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير التموين ووزير التجارة ونائب وزير الزراعة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن توقيت هذا الاجتماع ومخرجاته هام للغاية، ويمثل محاولة للم الملفات الموجودة في الدولة المصرية، ويعكس اهتمام الدولة ورئيسها ببعض الملفات، ويعكس كيف تدار وتسير الدولة.

وتابع، أن هذا الاجتماع تضمن مناقشة عدة ملفات وعلى رأسها ملف الرقابة على الأسواق والأسعار وتوافر السلع بالأسواق، بما يؤكد أن المواطن هو السيد وهو البطل الحقيقي ومحور اهتمام الرئيس، كما تطرق للحديث عن تنفيذ بعض المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مشددًا على أن ما جرى خلال الـ 6 سنوات الماضية معجزة اقتصادية بكل المقاييس بالأرقام وشهادة جميع المؤسسات الدولية.

وأردف، أن الاجتماع تطرق أيضًا لمكافحة الفساد، وتطبيق الشفافية والحوكمة باعتبارها الضامن الرئيسي لنجاح الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ملف الاستعداد الدائم والحالة الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مع التطرق للتحديات الإقليمية والعلاقات الخارجية لمصر.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: المسؤولون محظوظون بالعمل مع السيسي

نشأت الديهي: السيسي وجه رصاصات قوية للفاسدين

نشأت الديهي: "الجرأة" سلاح السيسي لمواجهة الفساد

الديهي عن مجموعة الدول السبع: "قمة المطبات الصعبة"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

منذ يوم

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

منذ يوم

الأرصاد تحدد موعد تجدد الأمطار على المحافظات

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

أيام زمان

في حفل الكرة الذهبية..يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

نجم الساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

الصحة

الأطعمة التي تزيد من مرض الصدفية وطرق علاجها والوقاية منها

ابتكار لقاح جديد للسل يكافح المرض

أفضل علاج يساعد على خفض الكولسترول السيئ فى الجسم

ابتكار نعل يكتشف قروح القدمين قبل ظهورها

الرئيس نيوز

الدولار يواصل تراجعه.. والأجانب يتهافتون على سندات الحكومة طويلة الأجل.. "النشرة الاقتصادية" اليوم

نص استقالة الحريري: يجب إحداث "صدمة إيجابية" وتشكيل حكومة جديدة

مجلس الوزراء السعودي يدخل على خط أزمة "سد النهضة"

مساع أمريكية للتقريب بين "نتنياهو وجانتس" لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

منوعات

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

"أهل" تطلق مساقًا تعلّميًا عن بعد بـ65 منحة للمشاركين من الدول العربية

"مجنون تايلور سويفت" يعترف بتهديداته لها

كشكول

"التعليم": تدريب معلمين للتعامل مع مزدوجي الإعاقة

اجتماع بين مجالس أمناء إداراتي إمبابة وشمال بورسعيد

تعاون بين محافظة أسيوط وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى

في أول حوار بعد قرار التعليم.. رئيس مجالس الأمناء: هذه مطالبنا من التعديلات الجديدة

إسلام سياسي

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه

"ماعت" تكشف علاقة الجزيرة القطرية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" - فيديو

غضب سلفي على وزير الأوقاف بسبب ياسر برهامي


زيت وسكر

انفوجراف.. ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل

فوائد “الأفوكادو” لصحة الجسم

أسعار البيض في نهاية اليوم الثلاثاء

تعرف على أحمال شبكة الكهرباء اليوم

مقالات الرأي
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
منى رجب
ضرب تلميذ.. وشد شعر تلميذة
غسان شربل
كى لا نفجع ببغدادى آخر
المزيد

الثقافة

"رحلة سعيدة" يقدم حفلة إضافية غدًا الأربعاء

أثر القصة فى المجتمع بثقافة جنوب سيناء

"طقوس السمو" عرض مستوحى من أشعار صوفية

"قصور الثقافة" تستكمل برنامج "الاستراتيجية والأمن القومى"

صفحتنا ع الفيس بوك