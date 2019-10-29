نشأت الديهي: اجتماع السيسي بكبار المسئولين اهتم بمكافحة الفساد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى بعدد من كبار المسئولين في الدولة متمثلين في رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير التموين ووزير التجارة ونائب وزير الزراعة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن توقيت هذا الاجتماع ومخرجاته هام للغاية، ويمثل محاولة للم الملفات الموجودة في الدولة المصرية، ويعكس اهتمام الدولة ورئيسها ببعض الملفات، ويعكس كيف تدار وتسير الدولة.



وتابع، أن هذا الاجتماع تضمن مناقشة عدة ملفات وعلى رأسها ملف الرقابة على الأسواق والأسعار وتوافر السلع بالأسواق، بما يؤكد أن المواطن هو السيد وهو البطل الحقيقي ومحور اهتمام الرئيس، كما تطرق للحديث عن تنفيذ بعض المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مشددًا على أن ما جرى خلال الـ 6 سنوات الماضية معجزة اقتصادية بكل المقاييس بالأرقام وشهادة جميع المؤسسات الدولية.



وأردف، أن الاجتماع تطرق أيضًا لمكافحة الفساد، وتطبيق الشفافية والحوكمة باعتبارها الضامن الرئيسي لنجاح الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ملف الاستعداد الدائم والحالة الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مع التطرق للتحديات الإقليمية والعلاقات الخارجية لمصر.

