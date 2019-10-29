إخوانى منشق: المخابرات الإنجليزية أسست "الإرهابية".. والبغدادى الابن البار لهم

علق إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، على العزاء الذي قدمته جماعة الإخوان الإرهابية في وفاة الإرهابي أبي بكر البغدادي، مؤكدًا أنه هو ابنهم البار والخادم على مشروعاتهم.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كيانات الدول الاستعمارية الكبيرة، قامت بعمل كيانات وظيفية تقوم بمهام احتلال العقول والوجدان، وتزييف وإعادة هندسة الضمير والوعي الجمعي للشعوب، لأن هذا الأصعب ولأن احتلال البلاد بالقوات المسلحة مكلف جدًا.



وتابع أنه كان لا بد من تأسيس تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لكي يقوم بعمل الأرضية العقائدية والبنية التحتية التنظيمية لأنهم يحتاجون لتنظيمات تقوم بمهاجمة الدول من الداخل، وذلك بعدما فكروا في زراعة إسرائيل في الوطن العربي، قالوا في عام 1898 إسرائيل بعد 50 عامًا، ولذلك لا نستغرب أن يتم تأسيس الإخوان عام 1928 وأنهم يحتاجون لهذا التنظيم في 2011، لأن الكيانات الاستعمارية تخطيطها الاستراتيجي يكون لخمسين سنة وأكثر.



وأكد أنه تم تأسيس الإخوان برعاية المخابرات الإنجليزية، وعندما احتل الاتحاد السوفيتي أفغانستان الأمريكان قالوا إنه لا بد من استغلال هذه الفرصة واستخدام الأفكار وأخذوا كمال السنانيري، زوج شقيقة سيد قطب من مصر، وعبدالله عزام، القيادي الإخواني من غزة، وبعدما انتهى عزام من مهمته تمت تصفيته وتسليم القيادة لأسامة بن لادن لأنه نرجسي ويحب الأضواء وكان تمرير وتسهيل ضرب برج التجارة في 2011، ليكون أداة لدخول أمريكا أفغانستان والدول العربية بحجة القضاء على القاعدة.



وأشار إلى أنه بعد أن انتهى تنظيم القاعدة تمت تصفية بن لادن، ووقتها لم يعد للتنظيم داعيًا فتمت تصفيته وتأسيس تنظيم "داعش".



