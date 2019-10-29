تكريم سمية الخشاب في مهرجان القفطان الدولي ببرشلونة

تستعد الفنانة سمية الخشاب، لتكريمها ضمن فعاليات مهرجان القفطان المغربي ببرشلونة بإسبانيا، وذلك تقديرًا للأعمال الفنية التي قدمتها في مشوارها الفني.



ووجهت سمية الخشاب، رسالة شكر خاصة للقائمين على المهرجان لتكريمها، وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلة: "شكرا لكل جمهوري الحبيب بالمغرب والجالية المغربية بإسبانيا ورئيس مهرجان القفطان الدولي على تكريمي كفنانة مصرية عربية وكل عام وأنتم بألف بخير بمناسبة الذكري الـ44 للمسيرة الخضراء المظفرة تزامنا مع المهرجان".



من ناحية أخرى، تستعد سمية الخشاب، لتصوير مسلسل "بنت قبائل" باللهجة الصعيدية بعد فترة تأجيلات طويلة والعمل من بطولة نبيل الحلفاوي، محمود عبدالمغني، وباسم سمرة، وأنوشكا، وسهر الصايغ، ومحمود البزاوي، وعمر زهران، ومن إخراج حسني صالح.

