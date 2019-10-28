عمرو أديب عن "إجبار شابين على القفز من القطار": الكمسري أسوأ من الإخوان

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث إجبار شابين على القفز من قطار VIP، أثناء سيره، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، قائلًا: "حادث مؤلم وبشع".



وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الكمسري هو الإخوانجي، وأسوأ من الإخوان، يوجد داخل الإدارات الحكومية من الموظفين من هو أسوأ من الإخوان، وحربنا الحقيقية مع هؤلاء".



وأردف: "الجهاز الإداري فيه ناس لا تراعي ربنا في شغلها ورحمتها، وهذه لن تكون آخر حادثة".

