الباز يكشف: لماذا رفض السيسي شراء النفط من داعش بأسعار مخفضة؟





وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه مصر من أزمة طاحنة في نقص المواد البترولية، عرض أحد سماسرة البترول الدوليين، على الحكومة المصرية شراء النفط بأسعار مخفضة للغاية من تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الباز، أنه تم وضع تقارير متكاملة في الجهات السيادية عن هذه الصفقة، ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنه رفض هذه الصفقة بشكل كامل، قائلا: "نحن دولة لديها مبدأ، ونحارب الإرهاب، ولا يمكن أن نتعاون معه بأي شكل من الأشكال".

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ما اعتبره أحد أسرار الدولة المصرية، حول إحدى صفقات شراء النفط من تنظيم داعش الإرهابي.