أكاديمية تدريب الأوقاف: أدخلنا علم الاجتماع ضمن برنامج تدريب الأئمة

قال الدكتور أشرف فهمي، مدير عام أكاديمية التدريب بالأوقاف والمشرف على أكاديمية الأوقاف الدولية، إنه لم يكن هناك أكاديمية فعلية في الماضي سوى مبنى، ولكن الدكتور محمد مختار جمعة دشنها فعليا لتدريب الأئمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الوزارة لديها ما يقرب من 60 ألف إمام وخطيب، وحوالي 120 ألف مسجد، وما يقرب من 40 لـ 50 ألف يعملون بنظام المكافأة.

وأكد "فهمي"، أن الأكاديمية أدخلت علم الاجتماع والنفس ضمن برنامج تدريب وتأهيل الأئمة في الأوقاف، وكل من يصعد منبر المساجد في مصر يخضعون لوزارة الأوقاف.

وواصل: "استعنا بكوكبة من رموز الثقافة والإعلام والعلوم الدنيوية وعلى رأسهم مصطفى الفقي وممدوح الدماطي وأحمد زايد وسامي الشريف وسامي عبد العزيز، للمساهمة في تدريب الأئمة".