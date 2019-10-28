مراد وهبة: الأصولية الدينية تكفر من يُعمل العقل في النص الديني

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن المفهوم الصحيح للإرهاب، يبدأ من التكفير، وهو ما تقوم الأصولية الدينية، حيث تكفر أي شخص يُعمل العقل في النص الديني.



وأضاف "وهبة" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "نطق فكرًا" المذاع عبر فضائية "ten": "من يعمل عقله في النص الديني يبقى كافر، فتنتظر من الشخص أن يعود عما يفعله، إما يعود أو يواصل، إذا واصل ما يفعله يعد في نظرهم كافر عنيد ويجب قتله".



وأشار إلى أن الإمام أبوحامد الغزالي له كتاب مشهور يُسمى "تهافت الفلاسفة"، وهو عبار عن حوار طويل بينه وبين نفسه، وهذا الكتاب يسعى لتدمير الفلسفة الإسلامية، حيث إن الفقرة الأولى في الكتاب تضمنت أن الكتاب الفلاسفة المسلمين كفرة؛ لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية الوثنية مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو.



وأردف: "الغزالي سأل نفسه سؤال، هما طالما كفرة هل يجب قتلهم، فكان رده أنهم كفرة بالقطع، ولم يُجب على سؤال القتل رغم أنه هو من سأل السؤال لنفسه"، موضحًا أن من جاوب على هذا السؤال هم التيارات الأخرى المتشددة حيث حثت على ضرورة قتلهم، وبالتالي نشأ الإرهاب، ومن أجل معالجة ظاهرة الإرهاب يجب أن نمنع تمامًا عملية التكفير.

