البرلمان البريطاني يرفض إجراء انتخابات مبكرة ديسمبر المقبل

رفض البرلمان البريطاني، مساء اليوم، دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال جلسة لمجلس العموم مساء اليوم للتصويت على مقترح جونسون بشأن الانتخابات المبكرة والخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



واقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم 24 الماضي طرح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.



وأكدت "سكاي نيوز" وقتها أن الوزراء منقسمون حول ما إذا كانوا سيذهبون لإجراء انتخابات مبكرة، مع حلول الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" في 31 أكتوبر الجاري.



فيما وافق جونسون اليوم على الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد موعد الخروج من الاتحاد ليكون في يناير المقبل.