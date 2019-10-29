استنساخ الأصل.. كيف تحتفل نجمات هوليوود بالهالووين؟ (صور)

تهتم نجمات هوليوود بالعديد من المناسبات، وخاصة الهالووين، حيث يظهرن بأبهى الثياب التى تتناسب مع مثل هذه المناسبة الخاصة، وخاصة تلك الأزياء المستوحاة من الأفلام ومسلسلات الرعب، وشخصيات الكرتون الخيالية.



فى عام 2019، أرادت النجمات أن يبرزن طابعهن الخاص، وقمن باستنساخ الإطلالات، فتحولت مورتنى كردشيان إلى المغنية أريانا جراندى بذلك الفستان الذهبى، وتسريحة ذيل الحصان الطويلة، وستورمى ابنة كايلى جينر ظهرت بنسخة مصغرة من والدتها بزى مطرز من الريش البنفسجى.



ووفقًا لمحرك البحث جوجل فإن فكرة الأزياء الأولى التي يبحث عنها الجميع في هذا العيد مستوحاة من الفيلم الذي يعرض المهرج المرعب Pennywise.



وفي المركزين الثاني والثالث، يأتى الساحرة والرجل العنكبوت على التوالي مع الديناصورات التي تتربع في المركز الرابع.