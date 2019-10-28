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مصر

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:00 م
الكمسري
الكمسري
علا غزال
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شهد قطار vip المكيف رقم 934 خط "الإسكندريةــ الأقصر" أمس الأحد، حالة من الفزع بعد سقوط شابين من القطار في منطقة دفرة التابعة لمدينة طنطا، ما أدى إلى وفاة أحدهما وبتر قدم الآخر.

وظهر خلال الفيديو الذي قام بتصويره أحد الركاب الموجودين فى القطار، رجلًا يحاول تهدئة الكمسري ومنعه من التعرض للشابين وعدم إرغامهما على النزول من القطار، إلا أن الكمسري لم يتنازل عن رغبته فى دفع ثمن التذكرة أو النزول من القطار.

وقال أحد شهود العيان إن الكمسري أرغم  الشابين على النزول من القطار من خلال قيامه بفتح باب القطار أثناء سيره بسرعة، وقال لهما: "يا تنزلوا من القطار يا تدفعوا ثمن التذكرة 70 جنيه"، وهو ما دفعهما للقفز من القطار على الفور ما أدى إلى سقوط واحد منهما أسفل عجلات القطار، وبتر قدم الآخر.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره، مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته، وتوفى فى الحال، وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام، وعليه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار و"سفرى القطار" لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنه يحرص دائمًا على حياة كل المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات تجاه المتسببين في الواقعة حال إدانتهم.
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