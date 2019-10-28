الإحصاء: 21.6% ارتفاعًا فى قيمة الإنتاج الصناعى فى الربع الرابع

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي (دون استخراج البترول الخام وتكريره) لـ188.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2018، مقابل 155.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 21.6٪.



ويسهم نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2018، حيث بلغت 24.0٪ ويليه نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن بنسبة 21.2٪، ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 19.2٪ من قيمة الإنتاج الصناعي (دون استخراج البترول الخام وتكريره).



وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة 4.5 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018 مقابـل 3.3 مليار جنيـه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 35.1%، وذلك طبقا لطلبات عقود التوريد فى السوق المحلية والتصدير، بينما بلغت 4.5 مليار جنيه للربع الثالث 2018 بنسبة زيادة 0.5%.



كما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية 36.2 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018 مقابل 29 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 24.7%، وذلك لارتفاع إنتاج شركات سكر القصب (الموسمى) وخط إنتاج جديد لصناعة منتجات اللحوم، بينما بلغت 29.8 مليار جنيه فى الربع الثالث 2018 بنسبة زيادة 21.7%.



وانخفضت قيمة الإنتاج لصناعة الورق ومنتجاته لـ5.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018 مقابل 4.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 23.6٪، بينما بلغت 5.5 مليار جنيه فى الربع الثالث 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5.0% بسبب خطة الصيانة المستهدفة لمصانع منتجات الورق.