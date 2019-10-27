أحمد موسى: "واشنطن بوست" تصف البغدادي برجل الدين

قال الإعلامي أحمد موسى إن إعلام الإخوان في تركيا، والجزيرة، وواشنطن بوست، كلها تتحدث عن البغدادي على أنه رجل دين وليس إرهابيًا، وتصفه بالإخواني الداعشي.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "واشنطن غاضبة وكاتبة مقتل رجل دين، ولا يوجد كلمة إرهابي"، مؤكدًا أنه إعلام وصحيفة العار، وتساءل كيف ينام هؤلاء وكيف ينام أردوغان بعد رحيل حليفة وذراعه الأول.



وأكد أن الرئيس الامريكي ترامب، هو أول من شكك في الإعلام الأمريكي، بقوله: "أكثر إعلام كاذب في العالم هو الإعلام الأمريكي"، والإعلام الأمريكي هو نفسه خط الإعلامي التركي والقطري.



وتابع: "عندنا شهداء مصر هذا الإرهابي هو من أعطي أوامر بقتلهم وتجد ناس تصفه بأنه رجل دين".