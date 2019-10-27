أحمد موسى: أتوقع أن يؤدي الإرهابيون صلاة الغائب على البغدادي

ا يستبعد أن يقوم قيادات الإخوان الإرهابية باستقبال التعازي فيه.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه يتوقع أن تقوم الجماعة بصلاة الغائب عليه، ويقوم يوسف القرضاوي بتلقي العزاء فيه بمنزله، كما تتلقى تركيا التعازي فيه.



وتابع: "من الممكن أن يكون محمد بديع، هو خليفة للبغدادي، وعرض صورة ساخرة للبغدادي وهو بلحية كبيرة وقال إنه يتوقع أن يتولى خلافة هذا التنظيم، لأن البغدادي كان تلميذًا لمحمد بديع، والذي اتهم في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتولى الأمر من داخل السجن".

قال الإعلامي أحمد موسى إن قناة "الجزيرة" لم تصف أبو بكر البغدادي بالإرهابي، مؤكدًا أنه ل