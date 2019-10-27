أحمد موسى: البغدادي كان يختبئ في منطقة يسيطر عليها أردوغان (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، خريطة توضح منطقة اختباء أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بالقرب من قاعدة عسكرية تركية، وهي في منطقة "باريشا" بالقرب من الحدود العراقية.



وقال "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحسر على موت البغدادي، مشيرًا إلى أن البغدادي كان يجهز لتهريب زوجتيه إلى تركيا وطليقته التي تم القبض عليها من أشهر اعترفت أنها كانت ستتوجه إلى تركيا.



وأضاف، أن المنطقة التي عُثر فيها على البغدادي تقع تحت سيطرة ونفوذ أردوغان.