مراد وهبة يكشف لماذا فشلت النخبة التنويرية في مواجهة الأصولية الدينية؟

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الإخوان المسلمين تغلغلوا داخل مؤسسات الدول ونشروا فكرهم، ولم يجدوا أي تيار مقاوم، لهذا كان من السهل عليهم إقناع الناس.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نُطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الإخوان كانوا ضمن تيار أشمل هو تيار الأصولية الدينية الذي نشأ عام 1979، مردفا: "هذا العام هو عام القرن، أو عام الأصوليات الدينية".



ولفت "وهبة"، إلى أن النخبة التنويرية في الأربعينيات، فشلت في مواجهة أو وأد تيار الأصولية، لأنهم لم يمثلوا تيارا علمانيا أو تنويريا، وكانوا مجرد أفراد مثل طه حسين وأحمد أمين.



وأردف:"الثورة الفرنسية قبلها كان في تيار تنويري، أما الآن الفلاسفة يختفون بحكم تغلغل الأصولية، وأنا شهدت موت الفلسفة".