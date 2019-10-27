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الديهي يعرض دليل انتماء "البغدادي" زعيم داعش للإخوان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:57 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أبو بكر البغدادي زعيم داعش، كان منتميًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وتلقفته أجهزة استخبارات لتكبيره وتضخيمه.

وعرض "الديهي" جزءًا من حوار قديم للشيخ يوسف القرضاوي، وهو يعترف بأن البغدادي كان ينتمي للإخوان، لكنه كان يميل للقيادة.

واستعرض "الديهي"، فيديو آخر لعمر الديب نجل القيادي الإخواني إبراهيم الديب، وهو يعلن تأييده ومبايعته لأبي بكر البغدادي، والكشف عن مشاركته في عملياتهم.

وعقب الديهي: "هذا يؤكد أن داعش خرجت من رحم الإخوان".
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