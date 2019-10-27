فوكس نيوز: مابين 50 لـ 70 أمريكي اشتركوا في عملية قتل البغدادي

قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، إن ما بين 50 إلى 70 عنصرا من القوات الأميركية شاركوا في العملية التي أدت لمقتل البغدادي في سوريا.



فيما أشارت الصحيفة، إلى أنه تم فحوص الحمض النووي تم التعرف على البغدادي من ملامح وجهه.



وكانت قد نشرت وسائل اعلامية، فيديو آخر لعملية قتل زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي في مدينة ادلب السورية.



فيما أكدت مصادر استخبارية أن "العملية ادت ايضا إلى مقتل زوجته والمسؤول الأمني الخاص للبغدادي وعدد من أتباعه".



فيما أكد مسؤول تركي أن "البغدادي قدم الى موقع مقتله قبل 48 ساعة من بدء الهجوم الأمريكي".