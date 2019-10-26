رامي عياش لناشطة هاجمته: كفى مزايدات وتشويه لصورة الجبل الذي أحمله

رد الفنان اللبناني رامي عياش، على تغريدة ناشطة عبر موقع تويتر، اتهمته فيها بالتحريض على وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز، في تغريدة قامت بنشرها عبر صفحتها.



وقال رامي عياش، في رده عليها: "كل احترام بدّك مليون سنة ضوئية لتكوني أصيلة قد ربعي.. إذا الأصالة بالأحزاب خليلك الأصالة لإلك.. طلَعوا من هالخطاب جرصتونا يا عيني.. كفى مزايدات وتبييض أنا على مسافة واحدة مع الجميع.. ووليد بيك صديقي وافديه.. كفى تشويه لصورة الجبل الذي أحمل صورته بعيوني للعالم.. كفى".



وكانت المواطنة قد اتهمت رامي عياش، بالتخلي عن وليد جنبلاط، قائلة: "كمان فيك تقول من نكر أصله لا أصلا" له وما في شجرة لحقت ربها هدولنا البال شوي البلد ما بقى يحمل تحريض.. وللتذكير بس هالشخص المعين يلي بتقصدو مليون ونص لبناني شتمو فيه مش فريق معين... يا ضيعان محبتنا فيك خذلتنا رامي".

