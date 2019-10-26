تعرف على سر بكاء نورهان المرشدي في The Voice.. فيديو

شاركت المتسابقة نورهان المرشدي، في البروفات التي خضعت لها برفقة المتسابق المصري السيد رزق، أمام الفنانة الإماراتية أحلام، وذلك قبل مرحلة المواجهة في برنامج The Voice.



وقالت أحلام لها خلال الكواليس: "من أول ما دخلت وأنا ملاحظة إنك حزينة، ما تزعليش انتي لسا صغيرة وتقدري تكملي"، ونادتها وقامت باحتضانها لتخبرها بانها لن تتخلى عنها وانها ستشارك في مرحلة المواجهة من البرنامج.



واختارت نورهان، الفنانة أحلام، في مرحلة الصوت وبس، لتكون ضمن فريقها رغم التفاف الفنان اللبناني راغب علامة لها هو الأخر.



يذكر أن الحلقة الأولى من المواجهة شهدت استغناء أحلام عن 3 متسابقين من فريقها قبل بدء مرحلة وهم أحمد رجب، ومحمد منصوري، السيد رزق.





