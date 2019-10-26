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الباز يفضح أكاذيب البرلمان الأوروبي عن أحكام الإعدام في مصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:21 م
محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بيان البرلمان الأوروبي، قائلًا إنه تدخل في شأن الدولة، فضلًا عن تناقضه مع موقف دول الاتحاد الأوربي وعلاقاتها الجيدة بمصر.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن البرلمان الأوروبي أساء للتقارير التي تنشرها جماعات حقوق الإنسان الإخوانية، حيث زعم أن مصر تم فيها تنفيذ آلاف أحكام الإعدام فيها منذ 2013.

وفضح الباز، أكاذيب البرلمان الأوروبي بهذا الشأن، موضحًا أن أحكام الإعدام النهائية التي صدرت من عام 2013 هي 98 حكمًا، ولم تنفذ.

وأردف: "بياخدوا معلوماتهم من صفحات فيسبوك وجمعيات أهلية تعمل مع الإخوان، وبشكل خاص مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الذي يديره بهي الدين حسن، وهو سخر نفسه لإدانة مصر والطبطبة على الإخوان".

ولفت الباز، إلى أن بهي الدين حسن، يوم 23 أكتوبر قبل بيان البرلمان الأوروبي، نوه بأنه سيصدر قرارا بخصوص التطورات الأخيرة للوضع الكارثي في حقوق الإنسان على حد قوله.

وعقب الباز، قائلًا:"هذه بلد مستهدفة، ومن ثبت أنه نزل بسبب الغضب من الأوضاع الاقتصادية ولا علاقة له بأي جهة، تم إخلاء سبيله، لكن هناك جهات لا تكف عن دفع الناس للتخريب، وما زالت تحاول إعادة إنتاج النفاية محمد علي، وتسعى لظهوره المتكرر في وسائل الإعلام".
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