الباز يكشف تفاصيل اجتماع أيمن نور مع الإخوان لدعم محمد علي

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل اجتماع أيمن نور مع القيادي الإخواني مسعد البربري لدعم المقاول الأجير محمد علي.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه تم إسناد ملف الترويج لمحمد علي وفيديوهاته وتعظيمه ونشره على قناة الجزيرة وباقي القنوات، إلى القيادي الإخواني مسعد البربري، الذي اجتمع مؤخرًا مع أيمن نور وعدد من القيادات الإخوانية، لإعادة النظر في استخدام محمد علي، بعد ملاحظة انخفاض متابعة فيديوهاته.



وأوضح الباز، أن الخطة تضمنت إجراء حوارات مع محمد علي في صحف عالمية، مثل الجارديان التي تملك قطر حصة فيها، و"بي بي سي"، وغيرهما، لإظهاره كمناضل وزعيم.



ولفت الباز، إلى أن حوار محمد علي مع "بي بي سي"، فضح انخفاض نسب متابعته، حيث كانت فيديوهاته تلقى رواجًا كبيرًا، أما حوار "بي بي سي"، لم يتجاوز الـ56 ألف مشاهدة، وذلك بعد الترويج له على منصات الإخوان.

